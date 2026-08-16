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Bungalow en venta en Rojales, Španjolska

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86 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Situated in the charming town of Rojales, this residential complex offers a choice of 18 bun…
$375,945
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
En uno de los enclaves residenciales más prestigiosos del sur de la Costa Blanca, este exclu…
$368,199
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
En venta es un bungalow de lujo en un complejo residencial premium en la ciudad de Ciudad Qu…
$540,418
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Bungalows de nueva construcción en venta en Lo Marabu, Ciudad Quesada, Costa Blanca Sur …
$359,106
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 114 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$458,029
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 138 m²
Se trata de un exclusivo complejo residencial de casas modernas con 3 dormitorios y 2 baños,…
$358,055
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TekceTekce
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Situado en Alicante, este complejo residencial privado ofrece propiedades que van desde 74 a…
$350,220
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 108 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$450,395
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Rojales, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamentos de nueva construcción en Rojales, cerca del golf y las playas Vida moderna en …
$303,941
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Exclusiva vida mediterránea en Lo Marabú, Ciudad Quesada Ubicación privilegiada con nat…
$396,763
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Vida mediterránea exclusiva en Lo Marabu, Ciudad QuesadaUbicación de primera clase con natur…
$347,385
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 88 m²
Descubre un nuevo complejo residencial en Rojales que ofrece una selección de bungalows mode…
$364,871
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
This is an exclusive residential complex of modern townhouses with 3 bedrooms and 2 bathroom…
$365,146
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Situado en Alicante, Qyudad Quesada, este complejo residencial cerrado ofrece nuevos apartam…
$413,792
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Exclusiva vida mediterránea en Lo Marabú, Ciudad Quesada Ubicación privilegiada con natural…
$374,389
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Situado en Alicante, Ciudad Quesada, este complejo residencial cerrado ofrece nuevos apartam…
$405,701
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Situado en Alicante, en la zona de Ciudad Quesada, este complejo residencial cerrado ofrece …
$346,753
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
En uno de los enclaves residenciales más prestigiosos del sur de la Costa Blanca, este exclu…
$380,025
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Rojales, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamentos de nueva construcción en Rojales, cerca del golf y las playas Vida mod…
$326,970
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Un exclusivo complejo residencial que ofrece un estilo de vida moderno y funcional en el cor…
$341,379
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$389,036
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
El complejo se encuentra en Alicante, en la zona de Ciudad Quesada. Se trata de una residenc…
$386,051
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
Se trata de un exclusivo complejo residencial de casas modernas con 3 dormitorios y 2 baños,…
$377,460
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Exclusiva vida mediterránea en Lo Marabú, Ciudad Quesada Ubicación privilegiada con natural…
$397,643
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
En uno de los enclaves residenciales más prestigiosos del sur de la Costa Blanca, este exclu…
$361,374
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Rojales, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
Situated in the charming town of Rojales, this residential complex offers an exclusive choic…
$331,842
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 85 m²
Edificios exclusivos en Lo Marabu, Ciudad QuesadaDiseño moderno y máxima comodidad en un ent…
$410,080
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Piso 1/2
En venta es un bungalow de lujo en un complejo residencial premium en la ciudad de Ciudad Qu…
$510,837
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 134 m²
Descubre un nuevo complejo residencial en Rojales que ofrece una selección de bungalows mode…
$517,843
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Situado en Alicante, este complejo residencial privado ofrece apartamentos que van desde 74 …
$353,688
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