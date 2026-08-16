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Bungalow en venta en Canarias, Španjolska

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Santa Cruz de Tenerife
5
Adeje
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Bungalow Borrar
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5 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Adeje, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Se encuentra un bungalow ubicado en la zona de Adeje. El bungalow consta de: 2 dormitorios, …
$349,886
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Palm Mar Arona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Se vende bungalow con una superficie de 75 m2, ubicado en una parcela de 300 m2.   Ubicado…
$559,818
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Amplio bungalow de una planta con 2 dormitorios en la zona de San Eugenio Alto, Costa Adeje …
$350,700
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
A vendre un beau bungalow dans la zone de Palm Mar composé de deux chambres et deux salles d…
$233,576
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Bungalow en el complejo Las Mimosas en la zona de Torviscas Alto. La casa está ubicada cerca…
$421,935
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Parámetros de las propiedades en Canarias, Španjolska

con Jardín
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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