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Bungalow en venta en Calpe, Španjolska

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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 1 o 2 dor…
$313,012
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 1…
$313,012
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta baja con 1…
$205,370
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TekceTekce
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA BAJA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 2 dormito…
$272,982
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 1
Presentamos un complejo de bungalows situado en una tranquila zona residencial de Calpe, que…
$231,168
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Área 43 m²
Este apartamento de una habitación en la planta baja del Aparthotel Galetamar, situado a poc…
$146,701
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta baja con 1 dormito…
$205,370
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA BAJA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 2…
$272,982
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 206 m²
En una de las zonas más privilegiadas de la Costa Blanca se está construyendo un nuevo conce…
$551,277
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Área 103 m²
Descubre un nuevo complejo exclusivo en Calpe, donde el diseño y la comodidad vanguardistas …
$378,037
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Se vende fantástico dúplex adosado en una urbanización cerrada y tranquila en la exclusiva z…
$371,454
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