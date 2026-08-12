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Casas en la montaña en Venta en Andalucía, Španjolska

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Marbella
1040
Málaga
168
Sevilla
685
Dos Hermanas
683
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135 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa 6 habitaciones en Casares, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 713 m²
Número de plantas 1
Villa Llave en Mano Frente al Golf con Serenas Vistas en Casares Esta promoción llave en man…
$7,50M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 626 m²
Número de plantas 3
Villas listas para entrar a vivir de calidad superior junto al golf en Estepona Este proyect…
$2,77M
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Villa 8 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 606 m²
Extraordinaria villa nueva con piscina privada, vistas impresionantes y un encantador jardín…
$4,22M
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Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 505 m²
Número de plantas 2
Villas Sobre Plano con Vistas al Mar y de Alta Calidad en una Comunidad muy Solicitada en Fu…
$3,42M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Espectaculares Casas con Vistas Panorámicas en el Entorno Natural de Mijas La promoción se e…
$1,11M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 1
Villa lujosa con gran piscina infinita y unas vistas al mar impresionantes rodeada de natura…
$1,15M
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Casa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 341 m²
Número de plantas 3
Villas sostenibles junto al campo de golf con pintorescas vistas al mar en Estepona Este nue…
$1,79M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
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Casa grande 18 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa grande 18 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 18
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 269 m²
Número de plantas 3
Mansión con vistas al mar, licencia turística y excelente ubicación en Benahavis La mansión …
$16,33M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 4
Casas Adosadas de Obra Nueva en una Codiciada Ubicación junto a la Playa en Almuñecar Este n…
$489,545
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Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
Villa superior con gran terraza en la azotea, piscina privada, jardín, gimnasio, spa e impre…
$1,45M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Villa 5 habitaciones en Cuevas del Almanzora, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Cuevas del Almanzora, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 293 m²
Número de plantas 1
Impresionante villa de lujo ubicada en un complejo de golf con una gran terraza y comodidade…
$1,10M
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Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 546 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$6,51M
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Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 701 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$12,78M
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Villa 11 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 11 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 275 m²
Número de plantas 2
Impresionante villa con gran azotea, piscina privada, jardín, sala de cine e impresionantes …
$5,59M
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Villa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 407 m²
Número de plantas 2
Villa Frente al Campo de Golf con Vistas al Mar y Piscina en Benahavís Ubicada en una de las…
$4,93M
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Casa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Número de plantas 2
Inmueble con Vistas Ininterrumpidas al Mar en Estepona La inmobiliaria se encuentra en Estep…
$969,804
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Villa 9 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 182 m²
Enorme villa llave en mano de alta gama con piscina, gran jardín y zona de spa personal situ…
$7,84M
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Villa 5 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,27M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 3
Amplios Adosados Cerca del Campo de Golf en Manilva Los adosados están situados en la ciudad…
$600,520
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 696 m²
Hay un momento en el que una vivienda deja de ser una compra y se convierte en una decisión …
$6,82M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Casa adosada elevada con amplias terrazas y piscina situada en un complejo de golf con acces…
$734,309
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de primera calidad con jardines privados junto a la playa en Fuengirola Este …
$800,333
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Número de plantas 2
Extraordinaria Villa con piscina infinita privada y vistas al mar en una zona premium de la …
$1,64M
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Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 925 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa moderna de alta gama con una gran piscina infinita y vistas al mar en una zo…
$3,61M
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Tipos de propiedades en Andalucía

villas
casas de campo
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Andalucía, Španjolska

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