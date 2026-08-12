Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Andalucía
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Andalucía, Španjolska

;
Marbella
1040
Málaga
168
Sevilla
685
Dos Hermanas
683
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Casa Rural con muchas posibilidades en Estepona La Villa/Finca tiene un camino privado que s…
$3,00M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Andalucía

villas
casas de campo
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Andalucía, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir