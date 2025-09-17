Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Granada
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Granada, Španjolska

Almuñécar
6
Casa Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Elegantes Villas con Vistas Panorámicas al Mar en La Herradura Granada La Herradura es un en…
$1,62M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Número de plantas 2
Villas sostenibles frente al mar con vistas infinitas en Almuñecar Esta nueva promoción está…
$2,13M
Dejar una solicitud
Villa en Calahonda, Španjolska
Villa
Calahonda, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Una gran villa clásica construida de alta calidad en excelentes condiciones, ubicada en una …
$2,95M
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Adosado Adosado 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 4
Casas Adosadas de Obra Nueva en una Codiciada Ubicación junto a la Playa en Almuñecar Este n…
$468,807
Dejar una solicitud
Villa en Caniles, Španjolska
Villa
Caniles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 432 m²
Luxurious luxury villa with jacuzzi located in Spain on the island of Ibiza, near the coast …
$3,27M
Dejar una solicitud
Villa en Caniles, Španjolska
Villa
Caniles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 431 m²
Stylish villa in Ibiza with sea views and private pool 16 x 5 meters. Just 20 minutes walk t…
$2,52M
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Villa 6 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 194 m²
Número de plantas 4
Amplios Chalets con Piscina Privada en Granada Almuñecar Almuñecar es una zona costera de la…
$2,52M
Dejar una solicitud
Villa en Caniles, Španjolska
Villa
Caniles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 470 m²
Nueva villa moderna en la isla española de Ibiza, en una zona tranquila cerca de la playa de…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Número de plantas 4
Amplios Chalets con Piscina Privada en Granada Almuñecar Almuñecar es una zona costera de la…
$2,22M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 374 m²
Número de plantas 4
Amplios Chalets con Piscina Privada en Granada Almuñecar Almuñecar es una zona costera de la…
$3,75M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Granada

villas

Parámetros de las propiedades en Granada, Španjolska

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir