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Casas en Venta en San Roque, Španjolska

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31 propiedad total found
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 742 m²
Villa Oak es una residencia de nueva construcción ubicada en la exclusiva zona de Altos de V…
$10,02M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Una Obra Maestra Super Moderna en Altos de ValderramaVilla Stern, una maravilla arquitectóni…
$5,87M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Número de plantas 2
Opulenta casa adosada enclavada en un campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina co…
$582,172
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dúplex 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Moderna casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardí…
$556,584
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Villa HALO es una villa de lujo única situada en La Reserva de Sotogrande, una de las comuni…
$11,16M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Un refugio donde la arquitectura y la naturaleza se funden en perfecta armoníaUbicada en un …
$14,50M
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Villa 7 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 7 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Número de plantas 3
Villa de Consumo Energético Cero con Vistas al Mar y al Golf y Ascensor Privado en Sotogrand…
$11,41M
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Dúplex 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$754,052
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Viviendas de obra nueva en San Roque Cádiz cerca de varios campos de golf Las viviendas en v…
$768,326
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 1
Lujosa casa adosada en campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina comunitaria en me…
$803,549
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Casa 8 habitaciones en San Roque, Španjolska
Casa 8 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 800 m²
Ubicado en la exclusiva y famosa zona de Sotogrande de la Costa del Sol, esta villa innovado…
$13,31M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Situada en la prestigiosa La Reserva de Sotogrande, Villa Halo representa la cúspide de la v…
$10,21M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Descubra Villa Oak, un refugio extraordinario donde la brillantez arquitectónica armoniza co…
$10,21M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 041 m²
Villa Noon: diseño arquitectónico de vanguardia, lujo sostenible y entorno privilegiado en L…
$14,80M
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Villa 9 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 9 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 544 m²
Número de plantas 2
Villa Innovadora de Consumo Cero en San Roque Ubicada en el extremo occidental de la Costa d…
$10,21M
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa - Chalet, Sotogrande, Costa del Sol. 3 Dormitorios, 3 Baños, Construidos 286 m², Jardi…
$799,867
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Casa 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Casa 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
HERMOSA VILLA DE ESTILO ANDALUZ CON IMPRESIONANTES VISTAS AL MAR, GRAN PISCINA Y JARDÍN PRIV…
$795,143
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Adosado Adosado en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado
San Roque, Španjolska
Área 179 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 410,000 hasta € 1,356,000. [Habitaciones: 2 - 5] [Baños: 3 …
$405,789
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Casa 4 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área total: 286.41 m², distribuida de la siguiente manera: 207.65 m² en la planta baja 44.2…
$1,16M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
El nuevo complejo cerrado, situado en la zona de Alcaides, consta de 30 casas con 3,4 dormit…
$383,431
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Adosado Adosado 2 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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Casa 5 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Estas casas tienen vistas espectaculares al mar Mediterráneo y a las colinas boscosas del su…
$1,37M
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Casa 4 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este es el último proyecto de una serie de desarrollos distintivos y urbanizaciones inmobili…
$4,06M
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Casa 6 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Una oportunidad fantástica para adquirir una majestuosa villa en la fabulosa Zona F de Sotog…
$1,31M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 308 m²
Inmaculada e impresionante villa independiente moderna con vistas únicas y panorámicas al ma…
$6,29M
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Villa - Chalet, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Dormitorios, 5 Baños, Construidos 1600 m², Terr…
$8,00M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 12
Esta fantástica y muy moderna villa ubicada en Sotogrande ofrece tantas características que …
$4,75M
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
El complejo de seguridad cerrado consta de 27 villas de lujo con 3, 4 o 5 dormitorios, con v…
$476,384
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