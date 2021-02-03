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Complejo residencial Dumidran 149-5

Mrcevac, Montenegro
de
$183,311
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ID: 38128
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 29
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Pueblo
    Mrcevac
  • Dirección
    Dumidran I

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

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El complejo residencial Dumidran 149-5 es un moderno proyecto boutique en Tivat, situado en la zona de Mrcevac, no lejos del centro de la ciudad, Porto Montenegro, y Tivat Aeropuerto Internacional. El proyecto incluye sólo 5 apartamentos, garantizando privacidad, comodidad y un ambiente tranquilo para vivir. El complejo combina arquitectura moderna, diseños funcionales y soluciones de construcción de alta calidad diseñadas para vivir todo el año. Infraestructura compleja: AscensorEspacio para cada apartamento Cuarto de almacenamiento de bicicletas Trastero para paseos y equipos deportivos Sistema de vigilancia de vídeo Intercomunicador inteligente con acceso remoto PaisajesUbicación: Playa — cerca de 600 mTivat Aeropuerto — aproximadamente 1 kmCentro Tivat — aproximadamente 2 kmPorto Montenegro — unos 2 kmSupermercados — aproximadamente 650 m potencial de inversión: Alta demanda de propiedades de alquiler en TivatPromising area near Porto MontenegroNúmero de apartamentos en el proyectoApto para residencia personal y generación de ingresos de alquiler

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Mrcevac, Montenegro
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Complejo residencial Dumidran 149-5
Mrcevac, Montenegro
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