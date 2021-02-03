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El complejo residencial Dumidran 149-5 es un moderno proyecto boutique en Tivat, situado en la zona de Mrcevac, no lejos del centro de la ciudad, Porto Montenegro, y Tivat Aeropuerto Internacional.
El proyecto incluye sólo 5 apartamentos, garantizando privacidad, comodidad y un ambiente tranquilo para vivir. El complejo combina arquitectura moderna, diseños funcionales y soluciones de construcción de alta calidad diseñadas para vivir todo el año.
Infraestructura compleja:
AscensorEspacio para cada apartamento Cuarto de almacenamiento de bicicletas Trastero para paseos y equipos deportivos Sistema de vigilancia de vídeo Intercomunicador inteligente con acceso remoto PaisajesUbicación:
Playa — cerca de 600 mTivat Aeropuerto — aproximadamente 1 kmCentro Tivat — aproximadamente 2 kmPorto Montenegro — unos 2 kmSupermercados — aproximadamente 650 m potencial de inversión:
Alta demanda de propiedades de alquiler en TivatPromising area near Porto MontenegroNúmero de apartamentos en el proyectoApto para residencia personal y generación de ingresos de alquiler
Localización en el mapa
Mrcevac, Montenegro
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{{ initialPaymentCurrency }} USD
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