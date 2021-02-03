Complejo residencial Marina Village

Marina Village — distrito costero de Luštica Bay Marina Village — un distrito costero dentro de la Bahía de Luštica, construido alrededor de un moderno puerto deportivo y paseo marítimo. Es la primera parte completa del proyecto de la Bahía de Luštica, donde ya se ha formado una infraestructura integral para la vida y la recreación. El distrito está situado directamente en el agua e incluye residencias residenciales, apartamentos, casas adosadas y villas con vistas panorámicas del Mar Adriático y el puerto deportivo. La arquitectura está diseñada en un estilo mediterráneo moderno: piedra natural, fachadas de luz, patios ajardinados y espacios para caminar a lo largo de la costa. Marina Village ya tiene una infraestructura de alto nivel de resort: moderno yate marinapromenade con restaurantes y playas de café y zonas de club de playa y zonas de relaxSPA y espacios de bienestar infraestructuras de instalaciones y servicios para niños y zonas de senderismo La parte central del distrito es el hotel de cinco estrellas The Chedi Luštica Bay, situado justo en el paseo marítimo de Marina Village. Los residentes y los huéspedes tienen acceso a restaurantes, bares, un complejo SPA, una piscina cubierta y servicio de alto nivel. Marina Village ofrece: apartamentos junto al mar, residencias con vistas al puerto, casas de pueblo, villas,El Chedi atendía residencias. La mayoría de las propiedades tienen amplias terrazas, ventanas panorámicas, y vistas al mar, puerto deportivo y la costa de la península de Luštica. El distrito está orientado tanto para vacaciones de temporada como para vivir durante todo el año. Ubicación Marina Village se encuentra en la Bahía de Luštica en la península de Luštica, una de las partes más pintorescas de la costa montenegrina. Aeropuerto Tivat - unos 15 minutos Kotor – unos 20–25 minutos Porto Montenegro – unos 20 minutos Playas y puerto deportivo, dentro del distrito El distrito combina la atmósfera de un balneario privado y la infraestructura de pleno derecho para una vida cómoda. potencial de inversión Marina Village es considerada una de las partes más buscadas de la Bahía de Luštica debido a su ubicación frente al agua, infraestructura lista y número limitado de propiedades de primera línea. Los apartamentos y residencias aquí son constantemente demandados tanto entre los compradores para uso personal como para alquiler.