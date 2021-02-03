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Complejo residencial Marina Village

Radovici, Montenegro
de
$585,097
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ID: 38120
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 18
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Pueblo
    Radovici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Marina Village — distrito costero de Luštica Bay Marina Village — un distrito costero dentro de la Bahía de Luštica, construido alrededor de un moderno puerto deportivo y paseo marítimo. Es la primera parte completa del proyecto de la Bahía de Luštica, donde ya se ha formado una infraestructura integral para la vida y la recreación. El distrito está situado directamente en el agua e incluye residencias residenciales, apartamentos, casas adosadas y villas con vistas panorámicas del Mar Adriático y el puerto deportivo. La arquitectura está diseñada en un estilo mediterráneo moderno: piedra natural, fachadas de luz, patios ajardinados y espacios para caminar a lo largo de la costa. Marina Village ya tiene una infraestructura de alto nivel de resort: moderno yate marinapromenade con restaurantes y playas de café y zonas de club de playa y zonas de relaxSPA y espacios de bienestar infraestructuras de instalaciones y servicios para niños y zonas de senderismo La parte central del distrito es el hotel de cinco estrellas The Chedi Luštica Bay, situado justo en el paseo marítimo de Marina Village. Los residentes y los huéspedes tienen acceso a restaurantes, bares, un complejo SPA, una piscina cubierta y servicio de alto nivel. Marina Village ofrece: apartamentos junto al mar, residencias con vistas al puerto, casas de pueblo, villas,El Chedi atendía residencias. La mayoría de las propiedades tienen amplias terrazas, ventanas panorámicas, y vistas al mar, puerto deportivo y la costa de la península de Luštica. El distrito está orientado tanto para vacaciones de temporada como para vivir durante todo el año. Ubicación Marina Village se encuentra en la Bahía de Luštica en la península de Luštica, una de las partes más pintorescas de la costa montenegrina. Aeropuerto Tivat - unos 15 minutos Kotor – unos 20–25 minutos Porto Montenegro – unos 20 minutos Playas y puerto deportivo, dentro del distrito El distrito combina la atmósfera de un balneario privado y la infraestructura de pleno derecho para una vida cómoda. potencial de inversión Marina Village es considerada una de las partes más buscadas de la Bahía de Luštica debido a su ubicación frente al agua, infraestructura lista y número limitado de propiedades de primera línea. Los apartamentos y residencias aquí son constantemente demandados tanto entre los compradores para uso personal como para alquiler.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 37.3 – 75.7
Precio por m², USD 11,062 – 16,935
Precio del apartamento, USD 585,097 – 1,03M
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 79.7 – 115.5
Precio por m², USD 12,413 – 12,970
Precio del apartamento, USD 1,03M – 1,43M
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 107.5
Precio por m², USD 18,136
Precio del apartamento, USD 1,95M
Apartamentos 4 habitaciones
Área, m² 234.5 – 416.5
Precio por m², USD 10,520 – 12,423
Precio del apartamento, USD 2,47M – 5,17M

Localización en el mapa

Radovici, Montenegro
Alimentación
Ocio

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Complejo residencial Marina Village
Radovici, Montenegro
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$585,097
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