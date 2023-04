CAPITAL PROPERTY EU

La compañía Mercury Group se fundó en el año 2000 como agencia de alquiler de apartamentos vacacionales. Al mismo tiempo se empezó a desarrollar un segmento para venta de propiedades en Letonia tanto para los habitantes del país como para los no residentes. En 2008, la compañía avanzó a un nivel nuevo: empezó a tratar con propiedades Premium para no residentes. Las principales metas de nuestra actividad pasaron a ser la compra, el alquiler, las propiedades para invertir y el management de propiedades en el territorio de Letonia. Habiendo formado una gran base de socios y clientes, en 2014 Mercury Group se aventuró al mercado internacional. Con ayuda de nuestro experimentado equipo de especialistas, pasa a ser posible comprar e invertir no solo en propiedades letonas, sino en cualquier país del mundo.