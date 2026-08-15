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Casas de campo en venta en Letonia

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Casa de campo en Klives, Letonia
Casa de campo
Klives, Letonia
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Casa de campo en Baldones pagasts, Letonia
Casa de campo
Baldones pagasts, Letonia
Ofrecemos una propiedad única cerca de Baldone, que combina privacidad, proximidad a la natu…
$400,341
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