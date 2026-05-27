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Permiso de residencia en Letonia

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La legislación vigente en materia de inmigración de Letonia establece los siguientes motivos por los que los inversores pueden obtener un permiso de residencia temporal: 1. Based on Investment in Real Estate in Latvia Adquisición de una propiedad inmobiliaria funcionalmente conectada (…
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