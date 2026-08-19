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Propiedades residenciales en venta en Ogres novads, Letonia

;
Ogre
6
Ogresgala pagasts
14
Ikskile
3
28 propiedades total found
Casa en Rutki, Letonia
Casa
Rutki, Letonia
$671,655
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Agencia
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 4 habitaciones en Ogre, Letonia
Casa 4 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 4
Área 174 m²
Piso 1/2
$189,948
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Ogre, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 5
Área 143 m²
Número de plantas 2
$346,876
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 6 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 6 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 6
Área 190 m²
Un hermoso y amplio apartamento con un aura histórico en una lujosa casa de preguerra Art No…
$508,537
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 9 habitaciones en Taurupe, Letonia
Casa 9 habitaciones
Taurupe, Letonia
Habitaciones 9
Área 340 m²
Número de plantas 2
$113,116
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 3 habitaciones en Ikskile, Letonia
Casa 3 habitaciones
Ikskile, Letonia
Habitaciones 3
Área 176 m²
Piso 2/2
$352,641
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Ikskile, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Ikskile, Letonia
Habitaciones 4
Área 123 m²
Piso 7/7
En la calle Ganu 6 ( al lado de la calle Strelnieku ) en el 7. Piso de un edificio de fachad…
$210,123
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Apartamento en Ogresgala pagasts, Letonia
Apartamento
Ogresgala pagasts, Letonia
objeto de inversión en el casco antiguo
$1,21M
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Apartamento 3 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 3
Área 95 m²
Piso 3/3
La nueva «Elegía» compleja residencial consiste en tres casas separadas, que se combinan en …
$477,680
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Casa 6 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 492 m²
Número de plantas 2
The mansion is located near the city of Riga, in a pine forest, on the island of Dole, with …
$730,178
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Apartamento 3 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 2/3
La nueva «Elegía» compleja residencial consiste en tres casas separadas, que se combinan en …
$357,209
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Casa 5 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
A unique object. Location Valgaciems, 70 km from the resort town of Jurmala. Plot of land 15…
$577,839
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Casa 4 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 140 m²
Número de plantas 1
Para la venta casa de la familia elegante en el estilo escandinavo. Económico, energía ca…
$185,696
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Casa 8 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 8 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 8
Área 280 m²
Número de plantas 2
An exclusive and unique real estate on the ancient Liv coast of the Baltic Sea. Detailed des…
$722,823
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Casa 5 habitaciones en Turkalne, Letonia
Casa 5 habitaciones
Turkalne, Letonia
Habitaciones 5
Área 340 m²
Número de plantas 2
$334,578
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 239 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos comprar una casa luminosa, espaciosa y con eficiencia energética. El interior está…
$345,653
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Casa 6 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 250 m²
Número de plantas 2
Grande, la casa totalmente equipada, que se puede comprar para dos familias, hay todos están…
$262,654
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Casa 6 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 256 m²
Número de plantas 3
casa Energoeffektiwnyj con bajos costos operativos. En la casa está la espaciosa sala d…
$346,703
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Apartamento 2 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 2
Área 89 m²
Piso 1/3
la casa club de élite en Jurmala, Egļu iela 6 – “OSOБНЯК” las áreas de los apartamentos de 5…
$299,425
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Apartamento 4 habitaciones en Lielvarde, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Lielvarde, Letonia
Habitaciones 4
Área 136 m²
Piso 2/3
$420,246
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Apartamento 3 habitaciones en Ikskile, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ikskile, Letonia
Habitaciones 3
Área 113 m²
Piso 4/6
Moderno apartamento con balcón en el centro de Riga - en la calle Skolas 20a, en la casa des…
$367,715
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Apartamento 4 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 4
Área 110 m²
Piso 2/3
La nueva «Elegía» compleja residencial consiste en tres casas separadas, que se combinan en …
$507,584
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Casa 5 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 230 m²
Número de plantas 2
Los edificios se pusieron en la operación en 2013. Terreno 1885m2. Los edificios se cons…
$682,900
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Casa 6 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 350 m²
Número de plantas 3
Se vende una casa espaciosa en el tranquilo centro de Babita. La casa está al lado del bosqu…
$236,388
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Casa 4 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 267 m²
Número de plantas 2
$382,424
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Casa 7 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Casa 7 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 7
Área 285 m²
Número de plantas 2
En venta una hermosa y acogedora casa familiar en un lugar pintoresco. La casa está ubicada …
$313,083
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Casa 5 habitaciones en Keipene, Letonia
Casa 5 habitaciones
Keipene, Letonia
Habitaciones 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
La casa está compuesta de materiales ecológicos. Las paredes están llenas de bloques Aeroc. …
$262,654
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Apartamento 1 habitación en Ogresgala pagasts, Letonia
Apartamento 1 habitación
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 2/2
$54,632
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Tipos de propiedades en Ogres novads

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Ogres novads, Letonia

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