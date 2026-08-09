Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Siguldas novads
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Siguldas novads, Letonia

;
Sigulda
28
Krimuldas pagasts
8
Incukalna pagasts
3
40 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 3/3
$214,770
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 1/3
$194,914
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 2/3
$213,188
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 1/3
$206,179
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 3/3
$247,483
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 4 habitaciones en Klavas, Letonia
Casa 4 habitaciones
Klavas, Letonia
Habitaciones 4
Área 169 m²
Número de plantas 2
$184,643
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 3/3
$213,188
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 8 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 8 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 8
Área 155 m²
Piso 2/2
Una propiedad maravillosa en una excelente ubicación en Sigulda. Edificio renovado con un am…
$227,737
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 58 m²
Piso 3/3
$215,428
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 1/3
$235,876
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 47 m²
Piso 1/3
$161,803
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 58 m²
Piso 2/3
$215,428
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 54 m²
Piso 2/3
$185,008
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 1/3
$235,195
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 12 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 12 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 12
Área 503 m²
Número de plantas 2
$748,690
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 2 habitaciones en Krimuldas pagasts, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Krimuldas pagasts, Letonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 3/3
$46,789
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 3/3
$245,350
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 33 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 33 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 33
Área 2 735 m²
Piso 1/3
Una oportunidad única para comprar complejo "Krimulda Manor". La casa solariega Krimulda sig…
$3,50M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 51 m²
Piso 3/3
$186,181
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 3/3
$222,238
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Klavas, Letonia
Casa 5 habitaciones
Klavas, Letonia
Habitaciones 5
Área 236 m²
Número de plantas 2
$236,092
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 58 m²
Piso 1/3
$196,963
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Sigulda, Letonia
Casa
Sigulda, Letonia
Área 7 000 m²
Piso 3/3
El centro histórico de Krimulda se localiza en la orilla derecha del Río Gauja. La casa de l…
$3,21M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 1/3
$216,761
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 76 m²
Piso 2/3
$244,995
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 2/3
$214,770
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 4 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 4
Área 146 m²
Piso 7/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$668,062
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 5/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$149,924
Dejar una solicitud
Casa 9 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 9 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 9
Área 400 m²
Número de plantas 2
De Riga 20 km es el establecimiento mejor, de la elite «Sunishi». Pueblo cerrado en la orill…
$567,332
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 8 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 8
Área 670 m²
Número de plantas 3
Totalmente terminado, equipado con la última tecnología, una casa grande exclusiva en el lag…
$1,16M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Siguldas novads

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Siguldas novads, Letonia

con Terraza
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir