Piso en edificio nuevo S22

Riga, Letonia
de
$549
13/8/25
$547
19/2/25
$477
24/9/24
$524
9/9/24
$547
28/8/24
$570
20/8/24
$582
14/8/24
$640
23/7/24
$698
12/7/24
$1,280
;
12
ID: 20150
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1507
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 13/8/25

Localización

  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024

Sobre el complejo

Un ambiente positivo le espera en el proyecto - la vasta zona cerca del edificio está bien iluminada y ajardinada con senderos para caminar, bancos recreativos y parques infantiles. Es ricamente plantado con árboles y plantas de floración. S22 tiene un parque infantil, el territorio está cerrado, y la entrada está controlada con claves de código y control de puertas. En el territorio se planifican 9 estacionamientos, 4 de los cuales están bajo un cañón abierto. Un ambiente agradable también está en el vecindario. Cerca hay dos parques-jardín de paz y un jardín tranquilo, un total de 8.3 hectáreas, donde es tranquilo y hermoso en todas las estaciones. Estos son los mejores parques de la ciudad con parques infantiles, parque de patinaje y lugares para deportes y paseos relajantes. El proyecto está situado en la calle Sadovnikova 22, cerca del centro de Riga. Los FIRS Sadovnikov entraron en la historia de la ciudad como un comerciante, patrono y ciudadano honorario de Riga y San Petersburgo. S22 está cerca del centro de Riga, Old Town, Daugava terraplén y paseo marítimo con una ruta de bicicletas, Central City Market, el mercado más grande del norte de Europa. Aquí verá cómo el sol se levanta y va a la ducha por la noche. Los centros comerciales para todas las necesidades y gustos se encuentran cerca. El proyecto prevé 2 rondas en total. 1 edificio de apartamentos de piedra de 4 plantas con 15 apartamentos y un sótano de espacio abierto con una superficie total de 60 m2 Edificio de 2 pisos de madera reformado con 2 apartamentos y sala de tiendas de la calle Los apartamentos se ofrecerán con un acabado completo de calidad, Está previsto poner en funcionamiento la primera ronda para 2023. Marzo La segunda ronda está prevista para 2023. septiembre

Localización en el mapa

Riga, Letonia

