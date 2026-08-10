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Propiedades residenciales en venta en Riga, Letonia

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apartamentos
941
casas independientes
171
1 112 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Área 379 m²
Número de plantas 3
$921,539
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Tribus Realty
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 89 m²
Piso 1/1
$98,948
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Tribus Realty
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 8/9
$92,467
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Tribus Realty
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 5/5
$55,235
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Tribus Realty
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 3/5
$218,437
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Casa 5 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Área 334 m²
Número de plantas 2
Una amplia casa privada en Riga se ofrece para ¡Venta! La casa se encuentra en un acogedor y…
$423,512
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VIP Real
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Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 1 160 m²
Número de plantas 5
Casa y casa extras - casa de esquina, edificio delantero, casa de la calle, ascensor disponi…
$2,92M
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
En venta, un apartamento estudio compacto y moderno en el nuevo proyecto √ una gran opción p…
$90,378
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Metropolis Riga
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 39 m²
Piso 2/4
$222,514
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Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 1 594 m²
Venta de un hotel de tres estrellas en Riga con 46 habitaciones y excelente ubicación.El pro…
$1,88M
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Metropolis Riga
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 5/6
$112,756
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Amplio y luminoso apartamento de dos plantas con ventanas panorámicas en el complejo Panoram…
$572,012
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Metropolis Riga
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 1/3
Island Park – Donde el Paraíso Conoce la oportunidad Island Park es una visionaria comunidad…
$105,296
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 1/4
Venta apartamento / oficina de planta abierta, planta baja con entrada independiente, regist…
$115,621
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 116 m²
Piso 6/6
Nuevo ático de 3 habitaciones con terraza en el proyecto Hoffmann Rezidence. El edificio est…
$443,679
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 159 m²
Piso 3/4
Ofrecemos un apartamento exclusivo en el nuevo proyecto Hypso Factory! Proyecto residencial …
$773,350
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 5/6
Estamos vendiendo un apartamento de 1 dormitorio en el exclusivo barrio de Riga Waterfront, …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Apartamento en la tercera torre del complejo residencial Panorama Residence.Descripción comp…
$194,484
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Metropolis Riga
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 106 m²
Piso 2/6
$487,703
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 168 m²
Piso 5
nueva construcción, todas las comunicaciones de la ciudad, acabado exclusivo en un estilo mo…
$886,378
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VIP Real
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 90 m²
Piso 7/7
$93,358
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Casa 45 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 45 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 45
Área 1 350 m²
Número de plantas 5
Casa histórica de alquiler fue construida en 1926.en 2006, el arquitecto Heinrich Gerhard Py…
$992,702
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 1/4
"Agostino jardín" – encanto histórico y confort moderno "Augustine's garden" es un proyecto…
$121,813
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Four Seasons es un nuevo edificio residencial de tres plantas que ofrece apartamentos ecológ…
$124,699
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Metropolis Riga
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Casa 45 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 45 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 45
Área 2 800 m²
Número de plantas 4
Le ofrecemos un alquiler histórico en Old Riga, Aspazijas Boulevard 32 La casa fue construid…
$7,59M
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Casa 6 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 6 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 6
Área 305 m²
Número de plantas 2
remodelación moderna, totalmente amueblada, cocina integrada, chimenea, sauna, calefacción p…
$452,520
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VIP Real
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 3/5
Luminoso y funcional apartamento de 3 habitaciones en venta en una ubicación estratégicament…
$73,065
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 4/5
"Scheffel House" es un encantador edificio residencial Art Nouveau en 5 Baznīcas Street, con…
$178,056
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 3/3
Moderno y luminoso apartamento de 3 habitaciones en el nuevo proyecto “Magnolijas” de Merko …
$196,484
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Riga Real Estate
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Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 2 451 m²
Número de plantas 4
Fantástica casa en venta en el centro de Riga, situado enfrente de dos parques pintorescos y…
$3,50M
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Parámetros de las propiedades en Riga, Letonia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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