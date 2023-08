Alta calidad y bajo costo. La casa está completamente ensamblada en producción, lo que le permite mejorar significativamente la calidad de las obras y reducir el costo del producto. Comodidad. La casa está completamente lista para funcionar — tiene todas las comunicaciones, está completamente terminada e incluye todo el equipo y la fontanería necesarios. Ahorrando tiempo. Ahorras tiempo en la selección de proyectos, la búsqueda de constructores y la selección de materiales de construcción. No tiene que pasar tiempo monitoreando el proceso de construcción en el sitio, ya que no hay ninguno. La casa se ensambla en un taller y se instala en el sitio en unos días. Movilidad y simplicidad de instalación. La casa es transportada en camión. Por defecto, no es una propiedad inmobiliaria, lo que le permite instalarla sin permisos ni aprobaciones. La casa se puede poner en un sitio y luego trasladarse a otro. Amabilidad ambiental. Ahorramos recursos naturales en todas las etapas de producción — la carpintería no requiere mucha energía en comparación con la producción de ladrillos o bloques de hormigón. Ahorramos en emisiones de CO2 al optimizar la logística — transportamos el módulo terminado, no sus partes, minimizando así la cantidad de equipo. Todos los materiales son renovables, es decir, si lo desea, la típica casa VITHAUS se puede desmontar y utilizar para otros proyectos. La tecnología de instalación de la casa VITHAUS está diseñada para adoptar un enfoque muy cuidadoso hacia el sitio — al instalar la casa, la cubierta del suelo no se ve perturbada. Las casas VITHAUS son energéticamente eficientes —, consumen una pequeña cantidad de energía para calentar y usan energía solar para calentar gracias a su gran área de acristalamiento. Posibilidad de crecimiento. Una pequeña casa VITHAUS puede convertirse en una casa temporal durante el período de construcción de una casa más grande y luego convertirse en una acogedora casa de huéspedes, o ser la casa principal que se puede completar y desarrollar.