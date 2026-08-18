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Propiedades residenciales en venta en Sigulda, Letonia

;
apartamentos
23
casas independientes
4
27 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 3/3
$247,483
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 1/3
$235,195
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 3/3
$245,350
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 51 m²
Piso 3/3
$186,181
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Casa 12 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 12 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 12
Área 503 m²
Número de plantas 2
$748,690
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 1/3
$194,914
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 1/3
$206,179
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Área 69 m²
Piso 1/3
$235,876
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Habitaciones 3
Área 76 m²
Piso 2/3
$244,995
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Área 57 m²
Piso 2/3
$213,188
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Casa 33 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 33 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 33
Área 2 735 m²
Piso 1/3
Una oportunidad única para comprar complejo "Krimulda Manor". La casa solariega Krimulda sig…
$3,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 2/3
$214,770
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Casa 8 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 8 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 8
Área 155 m²
Piso 2/2
Una propiedad maravillosa en una excelente ubicación en Sigulda. Edificio renovado con un am…
$227,737
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 3/3
$214,770
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Casa en Sigulda, Letonia
Casa
Sigulda, Letonia
Área 7 000 m²
Piso 3/3
El centro histórico de Krimulda se localiza en la orilla derecha del Río Gauja. La casa de l…
$3,21M
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 3/3
$222,238
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Apartamento 2 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 1/3
$137,619
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 58 m²
Piso 3/3
$215,428
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Área 58 m²
Piso 2/3
$215,428
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Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 1/3
$216,761
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Área 58 m²
Piso 1/3
$196,963
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 85 m²
Piso 4/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$291,629
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Apartamento 4 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 4
Área 146 m²
Piso 7/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$668,062
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Apartamento 9 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 9 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 9
Área 279 m²
Piso 6/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$989,342
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Apartamento 4 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 4
Área 102 m²
Piso 2/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$207,154
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Apartamento 2 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 5/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$149,924
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