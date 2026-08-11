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Propiedades residenciales en venta en Kekavas novads, Letonia

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Kekavas pagasts
32
Baldone
3
41 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Piso 1/2
$277,402
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Tribus Realty
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$259,236
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Metropolis Riga
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Casa 3 habitaciones en Dzerumi, Letonia
Casa 3 habitaciones
Dzerumi, Letonia
Habitaciones 3
Área 127 m²
Número de plantas 2
$178,737
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Casa 6 habitaciones en Dzintari, Letonia
Casa 6 habitaciones
Dzintari, Letonia
Habitaciones 6
Área 243 m²
Número de plantas 2
$358,835
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$248,939
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Metropolis Riga
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English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta eficiente apartamento de 3 habitaciones con cocina independiente, terraza y aparcamien…
$245,851
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Metropolis Riga
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$249,283
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Metropolis Riga
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Casa 6 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 178 m²
Número de plantas 2
$217,328
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Venta soleado apartamento de 4 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo con carga…
$305,797
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Casa 7 habitaciones en Baldone, Letonia
Casa 7 habitaciones
Baldone, Letonia
Habitaciones 7
Área 262 m²
Número de plantas 2
$294,911
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Casa 1 habitación en Baldone, Letonia
Casa 1 habitación
Baldone, Letonia
Habitaciones 1
Área 426 m²
Piso 1/1
$110,342
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Casa 8 habitaciones en Lapenieki, Letonia
Casa 8 habitaciones
Lapenieki, Letonia
Habitaciones 8
Área 425 m²
Número de plantas 2
$410,529
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Apartamento 4 habitaciones en Lapenieki, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Lapenieki, Letonia
Habitaciones 4
Área 107 m²
Piso 1/3
$211,374
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Venta eficiente apartamento de 4 habitaciones con sauna, terraza y aparcamiento subterráneo …
$388,854
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Metropolis Riga
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Apartamento 2 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 2/3
$86,652
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Venta eficiente apartamento de 4 habitaciones con sauna, terraza y aparcamiento subterráneo …
$387,824
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Metropolis Riga
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Casa de campo en Baldones pagasts, Letonia
Casa de campo
Baldones pagasts, Letonia
Ofrecemos una propiedad única cerca de Baldone, que combina privacidad, proximidad a la natu…
$400,341
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International real estate agency Habita
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$267,244
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Casa 6 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 818 m²
Número de plantas 3
calefacción independiente, suministro de agua de la ciudad, alcantarillado urbano, zona bien…
$1,40M
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VIP Real
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Casa 4 habitaciones en Kekava, Letonia
Casa 4 habitaciones
Kekava, Letonia
Habitaciones 4
Área 630 m²
Piso 1/2
Ofrecido para la venta en Kekava región 30 minutos del centro de Riga.En una amplia parcela …
$1,94M
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$263,812
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
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$247,795
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English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta de un nuevo apartamento de 3 + habitación con cocina independiente y aparcamiento subt…
$259,236
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English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
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English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta de un apartamento de 3+ habitaciones con cocina independiente, terraza y aparcamiento …
$255,460
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
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Metropolis Riga
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Casa 5 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 280 m²
Piso 2/2
Una casa estética clásica con un hermoso patio espacioso en un alquiler a largo plazo en Kat…
$502,190
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Casa 5 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 215 m²
Piso 1/2
$384,324
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
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Casa en Plakanciems, Letonia
Casa
Plakanciems, Letonia
Área 500 m²
Piso 4/4
La casa está situada en Kekava volost, a solo 15 minutos en coche de Riga. Un lugar tranquil…
$587,027
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