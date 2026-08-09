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Propiedades residenciales en venta en Ropazu novads, Letonia

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Garkalnes pagasts
38
Stopinu pagasts
35
Ropazu pagasts
3
76 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Garkalnes pagasts, Letonia
UP UP
Casa 10 habitaciones
Garkalnes pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 357 m²
Número de plantas 3
✨ Estamos encantados de presentar esta casa espaciosa y acogedora, perfectamente adaptada pa…
$328,972
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Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Apartamento 2 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 1/4
$110,806
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Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 3
Área 53 m²
Piso 4/4
$143,633
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Stopinu pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Stopinu pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
En venta una casa moderna, construida en 2018, se encuentra en primera línea.Home descriptio…
$634,203
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 1 habitación en Villasmuiza, Letonia
Casa 1 habitación
Villasmuiza, Letonia
Habitaciones 1
Área 25 m²
Piso 1/1
Una propiedad maravillosa a media hora en coche de Riga. Una gran ubicación de vacaciones do…
$78,248
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Casa 10 habitaciones en Priedkalne, Letonia
Casa 10 habitaciones
Priedkalne, Letonia
Habitaciones 10
Área 838 m²
Piso 4/4
Una casa de la familia sola aturdidora en el desarrollo residencial exclusivo se ofrece para…
$872,862
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Casa 6 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 6 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 6
Área 414 m²
Número de plantas 2
En el pueblo protegido y cerrado ";Sunishi";, a sólo 30 minutos en coche del centro de Riga,…
$814,672
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Casa 6 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 6 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 6
Área 450 m²
Piso 2/2
Sólo 20 minutos se van del centro de la ciudad se ajardina y guardó pueblo «Sunisi» situado.…
$880,540
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Casa 10 habitaciones en Lici, Letonia
Casa 10 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 10
Área 750 m²
Número de plantas 4
Ofrecemos la casa muy agradable para el alquiler en pequeña ciudad Lichi, 15 minutos en coch…
$880,540
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Apartamento 3 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 3
Área 78 m²
Piso 1/4
$199,267
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 8 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 8 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 8
Área 670 m²
Piso 3/3
Ofrecemos para la venta un chalet de lujo en el lago. La élite cerró el pueblo en la orilla …
$1,10M
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Casa 5 habitaciones en Priedkalne, Letonia
Casa 5 habitaciones
Priedkalne, Letonia
Habitaciones 5
Área 230 m²
Piso 2/2
Vendemos una casa pequeña y compacta con vistas al lago en el prestigioso pueblo de Priedkal…
$807,749
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Apartamento 3 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 3
Área 53 m²
Piso 2/4
$134,303
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Ropazu pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ropazu pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 326 m²
Número de plantas 2
Una propiedad única que combina una moderna, eficiente energética, de alta calidad, nueva ca…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Stopinu pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Stopinu pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 221 m²
Número de plantas 1
$537,981
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Tribus Realty
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Apartamento 3 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 3
Área 88 m²
Piso 1/4
$227,706
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Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 455 m²
Casa familiar de lujo en el prestigioso distrito de Riga Bergi.Esta casa cuidadosamente dise…
$528,503
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 4
Área 116 m²
Piso -1/4
$222,466
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 8 habitaciones en Priedkalne, Letonia
Casa 8 habitaciones
Priedkalne, Letonia
Habitaciones 8
Área 423 m²
Piso 1/2
$370,834
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Casa 6 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 6 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 6
Área 730 m²
Ofrecemos comprar una casa grande, que se localiza en un pueblo privado pintoresco al lado d…
$1,12M
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Apartamento 2 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 1/4
$127,124
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Apartamento 2 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 2
Área 39 m²
Piso 4/4
$112,087
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Casa en Makstenieki, Letonia
Casa
Makstenieki, Letonia
$900,217
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International real estate agency Habita
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Casa 6 habitaciones en Stopinu pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Stopinu pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 255 m²
Piso 1/2
$352,100
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Apartamento 16 habitaciones en Sunisi, Letonia
Apartamento 16 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 16
Área 1 140 m²
Piso 1/3
En venta se encuentra un complejo hotelero situado en la primera línea del pintoresco lago S…
$1,77M
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Casa 5 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 5 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 478 m²
Único después de proyecto individual construido casa en venta en Sunši.- Superficie principa…
$557,864
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Metropolis Riga
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Casa 7 habitaciones en Garkalnes pagasts, Letonia
Casa 7 habitaciones
Garkalnes pagasts, Letonia
Habitaciones 7
Área 232 m²
Piso 2/2
Ofrecemos comprar una casa en Balthasers. Superficie terrestre - 1246 metros cuadrados. mEl …
$581,908
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Apartamento 2 habitaciones en Lici, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Lici, Letonia
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 1/4
$113,916
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Casa 6 habitaciones en Garkalnes pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Garkalnes pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 263 m²
Venta de una casa pasiva ultramoderna en el prestigioso pueblo Baltezers.Una oportunidad úni…
$512,060
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Apartamento 2 habitaciones en Lici, Letonia
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Lici, Letonia
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 3/4
$122,440
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Tipos de propiedades en Ropazu novads

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