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Áticos en Venta Letonia

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Riga
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Ático Ático en Jurmala, Letonia
Ático Ático
Jurmala, Letonia
Área 200 m²
$319,549
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Ático Ático 4 habitaciones en Riga, Letonia
Ático Ático 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 6/7
Apartamento en Riga ciudad centr, en una prestigiosa ubicación, en el centro tranquilo,124, …
$343,365
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Ático Ático 4 habitaciones en Riga, Letonia
Ático Ático 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 7/7
Apartamento en Riga, una prestigiosa ubicación, iUnique ático área de 153 m2, situado en un …
$649,669
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 5 habitaciones en Riga, Letonia
Ático Ático 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 10/11
Vendemos un ático, apartamento de 5 habitaciones en una casa de élite en Riga, 86 Krasta Str…
$286,486
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