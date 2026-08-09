Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Jurmala
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Jurmala, Letonia

;
apartamentos
485
casas independientes
362
847 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Jurmala, Letonia
Apartamento 1 habitación
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Área 77 m²
Piso 2/3
Elegante apartamento en el corazón de Jūrmala – Jomas Street 65/67 Venta: un moderno y espac…
$172,789
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta Apartamento de 3 habitaciones en un complejo de élite - terrazas solares!Descripción:-…
$763,393
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 345 m²
Piso 3/3
La parcela de primera línea más alta con dos edificios históricos designados como monumentos…
$856,233
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 148 m²
Nueva casa moderna situada en una prestigiosa ubicación de Jurmala, en Bulduri se ofrece a l…
$632,367
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 285 m²
Piso 4/4
Ofrecemos apartamentos en venta en un nuevo proyecto residencial exclusivo en la zona duna d…
$605,011
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 144 m²
Piso 1
eco house, en una prestigiosa zona de Jurmala, moderna y recientemente construida. 200 m al …
$572,263
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Modernos apartamentos de clase A+ junto al mar!Nuevos apartamentos en Villa Astor, interior …
$290,370
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Número de plantas 3
Oferta exclusiva: propiedad cerca del Parque Natural Ragakapa, a pocos pasos del Mar Báltico…
$2,56M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Jurmala, Letonia
Apartamento 1 habitación
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 2/2
Este moderno y totalmente renovado apartamento de 2 habitaciones está situado en un edificio…
$62,242
Dejar una solicitud
Casa en Jurmala, Letonia
Casa
Jurmala, Letonia
Área 400 m²
Número de plantas 3
Gran infraestructura, naturaleza increíblemente hermosa, cerca de la orilla del río Lielupe,…
$1,51M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Espacioso apartamento en el complejo Sky Garden.Venta luminoso apartamento de tres habitacio…
$216,220
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Área 54 m²
Piso 2
Ofrecemos un apartamento en un edificio renovado en Dubulti, en la calle 55a Slokas. El apar…
$116,031
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Nueva casa de 3 habitaciones en un complejo cerradoEl confort comienza con el lugar. El nuev…
$230,780
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa en Jurmala, Letonia
Casa
Jurmala, Letonia
Área 140 m²
Piso 1/2
Vendemos una propiedad única en un lugar pintoresco - Jurmala, Lielupe, cerca del río Lielup…
$942,691
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 239 m²
Número de plantas 3
Ático con terraza en la casa club "Marseille" en Dzintari.Un lugar perfecto para vivir, cerc…
$914,706
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 325 m²
Número de plantas 2
Hay 5 dormitorios en la casa, 3 aseos (2 de ellos son baños), sauna, 2 salones con hermosas …
$696,184
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Apartamento en Bulduri, a 10 minutos a pie del mar!Disponible para la venta y alquiler.Estad…
$351,161
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Piso 3/4
¡Piso de 2 niveles asombroso en Jurmala, área de Lielupe para venta! Lielupe es una parte de…
$1,03M
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 8 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 8
Área 600 m²
Piso 3/3
Un chalet de la familia solo exclusivo está localizado en el maravilloso lugar, cerca del rí…
$1,88M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 126 m²
Piso 2/3
Ofrecemos comprar apartamentos exclusivos en un nuevo proyecto en Jurmala en Dzinatri Avenue…
$611,754
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 365 m²
Número de plantas 2
Nueva casa (se puede dividir para dos familias), 8 habitaciones, 3 entradas en la casa (+pue…
$568,550
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 91 m²
Piso 2
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, ventanas panorámicas, calefacción ind…
$394,504
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 8 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 8 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 8
Piso 2/2
Alquilar este inmueble por mucho tiempoAlquiler de esta propiedad para alquiler de veranoOfr…
$1,40M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 355 m²
Número de plantas 2
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, remodelación moderna, ventanas panorá…
$1,57M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 326 m²
Piso 2/2
Moderna casa privada con una gran parcela en Melluži, JūrmalaOfrecemos una exclusiva casa pr…
$1,04M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 177 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una casa en venta en Bulduri! Superficie: 500 m2, superficie: 177 m2. La primera p…
$288,916
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 340 m²
Número de plantas 2
remodelación moderna, totalmente amueblada, cocina integrada, chimenea, sauna, piscina, suel…
$754,199
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 234 m²
Número de plantas 3
nueva construcción, ventanas de plástico, todas las comunicaciones de la ciudad, casa de hil…
$446,718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 168 m²
Piso 5/8
Ofrecemos a la venta un amplio apartamento en un nuevo proyecto Park House. Esta es una cas…
$600,212
Dejar una solicitud
Casa en Jurmala, Letonia
Casa
Jurmala, Letonia
$640,276
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parámetros de las propiedades en Jurmala, Letonia

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir