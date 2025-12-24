Inmuebles comerciales Island Park

Island Park – Donde el Paraíso Conoce la oportunidad Island Park es una visionaria comunidad residencial frente al agua situada en Zausala, un lugar donde la elegancia urbana encuentra tranquilidad natural. En el corazón del desarrollo se encuentra un exclusivo edificio residencial de tres plantas con un garaje subterráneo y amplias terrazas con vistas al río y el horizonte de Riga. Las amplias terrazas son la característica firma del edificio, que ofrece impresionantes vistas panorámicas. Disfrute de su café matutino junto al suave sonido del río o aloje una reunión de la tarde mientras observa el atardecer sobre la ciudad. A pesar de su ubicación tranquila y privada en la península, el centro de la ciudad está a pocos minutos. Island Park es donde cada día se siente como unas vacaciones. Tu isla. Tu futuro.