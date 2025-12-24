Inmuebles comerciales Island Park

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Island Park – Donde el Paraíso Conoce la oportunidad
Island Park es una visionaria comunidad residencial frente al agua situada en Zausala, un lugar donde la elegancia urbana encuentra tranquilidad natural. En el corazón del desarrollo se encuentra un exclusivo edificio residencial de tres plantas con un garaje subterráneo y amplias terrazas con vistas al río y el horizonte de Riga.
Las amplias terrazas son la característica firma del edificio, que ofrece impresionantes vistas panorámicas. Disfrute de su café matutino junto al suave sonido del río o aloje una reunión de la tarde mientras observa el atardecer sobre la ciudad. A pesar de su ubicación tranquila y privada en la península, el centro de la ciudad está a pocos minutos.
Island Park es donde cada día se siente como unas vacaciones. Tu isla. Tu futuro.
Localización en el mapa
Riga, Letonia
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo