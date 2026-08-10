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Propiedades residenciales en venta en Ogre, Letonia

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apartamentos
4
6 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Ogre, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 5
Área 143 m²
Número de plantas 2
$346,876
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 6 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 6 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 6
Área 190 m²
Un hermoso y amplio apartamento con un aura histórico en una lujosa casa de preguerra Art No…
$508,537
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Ogre, Letonia
Casa 4 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 4
Área 174 m²
Piso 1/2
$189,948
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 4
Área 110 m²
Piso 2/3
La nueva «Elegía» compleja residencial consiste en tres casas separadas, que se combinan en …
$507,584
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Apartamento 3 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 2/3
La nueva «Elegía» compleja residencial consiste en tres casas separadas, que se combinan en …
$357,209
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Apartamento 3 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 3
Área 95 m²
Piso 3/3
La nueva «Elegía» compleja residencial consiste en tres casas separadas, que se combinan en …
$477,680
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