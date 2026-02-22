Piso en edificio nuevo Vīlandes iela 10

Una joya de la arquitectura nacional romántica en el centro tranquilo de Riga Vīlandes iela 10 es un ejemplo destacado de arquitectura nacional romántica que data de 1908. El edificio fue diseñado por uno de los arquitectos más destacados de Letonia – Konstantīns Pēkšēns. La fachada cuenta con una composición asimétrica enriquecida con elementos decorativos elaborados: rústica, yeso texturizado en acabados variados, relieves expresivos que representan escenas clásicas, una ventana prominente de la bahía, y una cornisa monumental adornada con motivos de uva. Una entrada en forma de agujero distintivo con ornamentación geométrica añade un acento arquitectónico único. El edificio ha sido totalmente reconstruido, preservando cuidadosamente su encanto histórico, integrando los modernos sistemas de ingeniería y soluciones de confort contemporáneas. Building and Infrastructure Advantages: Seguridad en vivo 24/7 Escalinata segura y bien mantenida Ascensor Sistema intercomunitario Edificio renovado Ventanas dobles Calefacción de gas Internet y televisión disponibles Ubicación La propiedad está situada en uno de los distritos más prestigiosos y más codiciados de Riga, el Centro tranquilo, donde la arquitectura histórica se mezcla perfectamente con una infraestructura urbana bien desarrollada. En las inmediaciones encontrará restaurantes, cafeterías, tiendas, parques y convenientes conexiones de transporte público. El aparcamiento pagado está disponible en las inmediaciones. Esta propiedad es ideal para aquellos que aprecian la arquitectura histórica, un entorno de prestigio y una alta calidad de vida en el centro de la ciudad.