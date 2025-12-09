Sobre la agencia

La empresa "VIP Real" fue fundada en 2004 y tenía el nombre « MC Real », pero teniendo en cuenta el trabajo con propiedades de clase premium en 2015, renombramos y cambiamos su nombre a "VIP Real". Al centrar sus actividades solo en la ciudad turística de lujo de Jurmala, hemos acumulado una amplia experiencia en transacciones y hemos ganado una reputación como socio comercial confiable en el mercado. En este sentido, estamos desarrollando activamente bienes raíces comerciales, así como la venta de propiedades en Riga.

Por el momento, podemos ofrecer a nuestros clientes los siguientes servicios:

• Venta / compra y arrendamiento de propiedades en Jurmala y Riga,

• Venta / compra de propiedades comerciales y de inversión en Jurmala y Riga,

• Desarrollo de proyectos inmobiliarios,

• Apoyo legal de transacciones y registro de un permiso de residencia.

La reputación y el buen nombre de la empresa nos brindan una ventaja significativa sobre la competencia y amplían significativamente la gama de clientes potenciales. Por lo tanto, valoramos nuestro nombre y siempre consideramos el hecho de que uno de los principales valores del empresario es el tiempo. A nuestros clientes potenciales les proporcionamos solo información precisa sobre objetos reales, y estamos tratando de hacerlo lo antes posible. En sus actividades, "VIP Real" guiado por principios de profesionalismo, credibilidad e integridad.

Nuestra empresa garantiza proporcionar un enfoque individual a cada cliente, solo brindamos aquellos servicios que son muy versados y son especialistas. Un equipo de nuestros profesionales del personal siempre está encantado de ayudarlo.