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Barrio residencial Magnifique rez de jardin 3 pieces

Jerusalén, Israel
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$6,00M
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ID: 35036
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Apartamento 3 habitaciones de 90m2 con jardín de 80 m2 se encuentra en el cruce de dos distritos principales: Abu Tor: El lado este de la carretera de Hebrón en esta altura pertenece al distrito de Abu Tor (una zona mixta conocida por sus casas de carácter y vistas del casco antiguo). Baka (Geulim): El lado oeste de la carretera, justo enfrente, marca la entrada al distrito de Baka, muy popular por su arquitectura y su proximidad al "Rakevet" (el ferrocarril convertido en un parque peatonal). Es una zona muy céntrica, a pocos minutos a pie de la Cinemateca, el complejo de ocio de la primera estación y el centro cultural Yes Planet. Inglés Este apartamento de 90m2 (969 pies cuadrados) de 3 habitaciones con un jardín de 80m2 (861 pies cuadrados) se encuentra en el cruce de dos barrios principales: Abu Tor: El lado este de Hebron Road en este punto pertenece al barrio de Abu Tor. Baka (Geulim): El lado oeste de la carretera, directamente opuesto, marca la entrada al cercano Baka, muy bien después de su arquitectura y su proximidad al "Rakevet" (la línea ferroviaria convertido en un parque peatonal). Esta es una zona muy céntrica, situada a pocos minutos a pie de la Cinemateca, el complejo de ocio de la Primera Estación, y el centro cultural Yes Planet.

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