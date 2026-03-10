  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Bat Yam, Israel
de
$1,19M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34837
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PROYECTO MAGNIFICO NEUF en BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR with ALL ITS TRADES AND RUE ATSMAOUT

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$689,387
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$837,045
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Top affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$658,350
Está viendo
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,19M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Apartamento en venta en Arnona, rue Ravadim, apartamento con carácter, 3,5 habitaciones, 86 metros cuadrados, planta baja, salida al patio, unidad independiente 20 metros cuadrados registrado como almacenamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Mostrar todo Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Israel
de
$705,375
BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Edificio de Bel con piedra, madera y plantas, - etapa 4/6, - Magnífic…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,38M
New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir