Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer

ático abierto mar, 5 habitaciones espacio habitable 175sq m
Balcón de unos 70 m2 en el nivel de entrada
Sala de estar y zona de cocina aprox. 75 m2
Balcón superior aprox. 230 m2
Suite parental con balcón y armaduras incorporadas
Altura de techo 3.20 metros
16a planta fuera de 16
Boi armarios integrados en las habitaciones
Aparcamiento subterráneo
Más detalles y reserva a la propiedad por teléfono 0546233343 Dan Real Estate Consultant
Localización en el mapa
Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo