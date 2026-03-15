Barrio residencial Projet ben yehuda 192

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Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo
26 apartamentos con parking privado.
Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF
individual con difusión independiente
en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos
Material de cerámica, carpintería de aluminio
calidad superior, baños totalmente equipados
equipadas, puertas y sistema de interiores premium
avanzado eléctrico compatible inteligente hogar.
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Asdod, Israel
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