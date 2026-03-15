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Barrio residencial Projet ben yehuda 192

Asdod, Israel
de
$11,90M
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5
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ID: 34958
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

Sobre el complejo

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Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF individual con difusión independiente en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos Material de cerámica, carpintería de aluminio calidad superior, baños totalmente equipados equipadas, puertas y sistema de interiores premium avanzado eléctrico compatible inteligente hogar.

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Asdod, Israel
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