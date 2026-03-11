  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces

Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces

ID: 34677
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Herzl, 88

Sobre el complejo

Un rincón del paraíso cerca del tranvía y tiendas. Hermoso 3P totalmente renovado en un edificio que se ha beneficiado de un Tama, con un gran balcón con vistas al salón, y la posibilidad de hacer uso del jardín. Sin cara a cara. Dos cuartos de ducha, cocina y calefacción de alta calidad, gratis.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Complejos similares
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanya, Israel
de
$2,665
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Jerusalén, Israel
de
$12,540
Villa 180 metros + 150 metros de espacios exteriores 3 dormitorios 3 baños Aparcamiento amueblado Aparcamiento en Waldorf 11000
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalén, Israel
de
$1,98M
Nuevo en el mercado, en Michkenot Haouma, cerca de la estación central y del centro de la ciudad, en una residencia de pie, con vistas al paseo, appt 5P en excelente estado, balcón con vista abierta, 2 estacionamientos privados, bodega. Hadassa Exclusive, Takam Agency
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Mostrar todo Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Hadera, Israel
de
$1,44M
BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una casa nueva, de clase alta y sin trabajo perfecta para tu familia? ¡Aquí está! ✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2), ✨ Casa como nueva – sólo 3 años! ✨ Situado en la zona muy popular…
