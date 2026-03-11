  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Barrio residencial 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$909,150
ID: 34459
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 32

Sobre el complejo

PARA SALA – 2 habitaciones con aparcamiento En el corazón de Tel Aviv, cerca de Sheinkin y Shouk HaCarmel, descubra un apartamento situado idealmente en un edificio. 45 m2 – 2 piezas 5th floor, quiet behind Mamak arriba Aparcamiento privado Guardián y gimnasio. Precio solicitado: 2 900 000 Una propiedad rara, perfecta para residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
