Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
$3,14M
8
ID: 34659
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

Sobre el complejo

Apartamento de techo / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 habitaciones - 4a planta en 4 Venta directamente por el propietario, en el corazón de Tel Aviv, en una calle tranquila y buscada: un apartamento duplex de 5 habitaciones. 115 m2 construidos + 65 m2 terraza. Un apartamento excelente y luminoso, cerca de los lugares más populares de la ciudad mientras se mantiene tranquilo y familiar. Situado en el cuarto y último piso, sólo apartamento en el piso. Vista urbana desde la azotea. Características adicionales: Mamad (habitación segura) Aparcamiento subterráneo Cueva subterránea Aire acondicionado central 3 baños / aseos Ventanas de doble acristalamiento Persianas eléctricas en todo el apartamento

