Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,12M
4
ID: 34653
Última actualización: 10/3/26

En Venta – Apartamento 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 Situado en uno de los edificios más buscados en Tel Aviv, en la frontera de Neve Tsedek y en el corazón del vibrante distrito de Florentin, este apartamento de 2 habitaciones ofrece un ambiente de vida elegante y refinado, dentro de un proyecto arquitectónico de alta gama. Detalles de la propiedad: - Superficie interior: 48 m2 - Terraza : 10 m2 - Planta: 5 de 13 - Orientación : Sudeste, muy luminoso con vista clara - 1 habitación cómoda - Sala de estar con cocina abierta - Baño moderno - Mamad (espacio seguro) - Aparcamiento privado - Cave Beneficios de la residencia: - Guardia 24/7 - Sala de deportes - Piscina al aire libre en el edificio Precio: 3.560.000 litai Precio por m2: 67 300 ILS/m2 (calculado basado en 52 m2, incluyendo el 50% de la terraza) Ubicación de elección: En la encrucijada de Florentin y Neve Tsedek, cerca del parque Hamesila, galerías de arte, cafés, restaurantes y cerca del mar. Rara oportunidad – perfecta para una residencia principal, un pie a tierra o una inversión permanente. Hablamos francés, inglés y hebreo. Premium Real Estate Número de licencia : 31928721

Tel-Aviv, Israel
