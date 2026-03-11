Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En Venta – Apartamento 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv
Elifelet 26
Situado en uno de los edificios más buscados en Tel Aviv, en la frontera de Neve Tsedek y en el corazón del vibrante distrito de Florentin, este apartamento de 2 habitaciones ofrece un ambiente de vida elegante y refinado, dentro de un proyecto arquitectónico de alta gama.
Detalles de la propiedad:
- Superficie interior: 48 m2
- Terraza : 10 m2
- Planta: 5 de 13
- Orientación : Sudeste, muy luminoso con vista clara
- 1 habitación cómoda
- Sala de estar con cocina abierta
- Baño moderno
- Mamad (espacio seguro)
- Aparcamiento privado
- Cave
Beneficios de la residencia:
- Guardia 24/7
- Sala de deportes
- Piscina al aire libre en el edificio
Precio: 3.560.000 litai
Precio por m2: 67 300 ILS/m2 (calculado basado en 52 m2, incluyendo el 50% de la terraza)
Ubicación de elección:
En la encrucijada de Florentin y Neve Tsedek, cerca del parque Hamesila, galerías de arte, cafés, restaurantes y cerca del mar.
Rara oportunidad – perfecta para una residencia principal, un pie a tierra o una inversión permanente.
Hablamos francés, inglés y hebreo.
Premium Real Estate
Número de licencia : 31928721
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
