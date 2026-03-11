  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces

Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34555
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta: Duplex con techo privado – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ En un edificio renovado con ascensor ?? 5th Floor Dúplex único, 3 habitaciones incluyendo un dormitorio seguro (Mamad) Aproximadamente 100 m2 espacio habitable + techo privado de unos 40 m2 ???? ?? Primer nivel: Espaciosa sala de estar Cocina Gran sala de seguridad (Mamad) Toilets y baño ?? Segundo nivel: Suite parental de lujo Vestir Acceso a un magnífico techo con hermosa apertura y mucha luz ☀️¿? Precio: 6.980.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,571
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerusalén, Israel
de
$2,445
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$790,020
Está viendo
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,43M
¡Venta! Único ático dúplex en un edificio boutique recientemente conservado Pitch of choice, cerca de Shenkin Street, en el corazón de Tel Aviv La nueva línea de tranvía está a sólo 2 minutos a pie 140 m2 de espacio habitable 80 m2 de azotea privada Situado en un edificio raro y arquite…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Mostrar todo Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Aviv, Israel
de
$1,47M
Hermoso diseño y totalmente amueblado, este apartamento de dos dormitorios está listo para dar cabida inmediatamente a sus nuevos propietarios. Situado en el prestigioso distrito de Noga, goza de una ubicación privilegiada a pocos pasos de la playa, el Promenade Tel Aviv, la estación de tran…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Situado en el cruce de Neve Tzedek, Florentine y el distrito de Charles Clore Park, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos minutos a pie del mar, el mercado del Carmelo y el animado corazón de Tel Aviv. Elifelet Street es conocida por su ambiente tranquilo y residencial,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir