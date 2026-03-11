Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta: Duplex con techo privado – Ben Yehuda / Arlozorov
✨ En un edificio renovado con ascensor
?? 5th Floor
Dúplex único, 3 habitaciones incluyendo un dormitorio seguro (Mamad)
Aproximadamente 100 m2 espacio habitable + techo privado de unos 40 m2 ????
?? Primer nivel:
Espaciosa sala de estar
Cocina
Gran sala de seguridad (Mamad)
Toilets y baño
?? Segundo nivel:
Suite parental de lujo
Vestir
Acceso a un magnífico techo con hermosa apertura y mucha luz ☀️¿? Precio: 6.980.000
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo