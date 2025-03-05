Complejo residencial ABBA MELASTI RESIDENSE

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El proyecto ABBA MELASTI RESIDENSE, pensado hasta el más mínimo detalle, combina comodidad y calidez, con potencial de crecimiento en valor e ingresos estables.



Benefíciese del arrendamiento del 13% al 19% anual.



La ubicación conveniente, el diseño moderno y la disponibilidad de infraestructura crean condiciones casi ideales para la vida y la recreación. Esto contribuye a un aumento de la demanda de vivienda, lo que hace que las inversiones sean especialmente rentables.



Arquitectura especial del complejo. Azoteas para relajación privada: las áreas privadas en la azotea están diseñadas para una relajación exclusiva con vista al mar. Aquí, al aire libre, podrás disfrutar de las vistas únicas y la inmensidad del océano, obteniendo inspiración y fuerza para alcanzar tus objetivos futuros.



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*precio indicado a fecha 08/10/2024