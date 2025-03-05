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Complejo residencial ABBA MELASTI RESIDENSE

Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$82,250
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8
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ID: 22345
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/10/24

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

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Apartamentos con amortización alta y rápida.

El proyecto ABBA MELASTI RESIDENSE, pensado hasta el más mínimo detalle, combina comodidad y calidez, con potencial de crecimiento en valor e ingresos estables.

Benefíciese del arrendamiento del 13% al 19% anual.

La ubicación conveniente, el diseño moderno y la disponibilidad de infraestructura crean condiciones casi ideales para la vida y la recreación. Esto contribuye a un aumento de la demanda de vivienda, lo que hace que las inversiones sean especialmente rentables.

Arquitectura especial del complejo. Azoteas para relajación privada: las áreas privadas en la azotea están diseñadas para una relajación exclusiva con vista al mar. Aquí, al aire libre, podrás disfrutar de las vistas únicas y la inmensidad del océano, obteniendo inspiración y fuerza para alcanzar tus objetivos futuros.

¡Escribe o llama, resolveremos todas tus dudas!
*precio indicado a fecha 08/10/2024

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Lesser Sunda Islands, Indonesia

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