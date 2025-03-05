Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali

Azoria Living – Lujo, Estilo de Vida & Inversión en Uluwatu, Bali.
Unique Wellness & Resort-Inspired Living Concept.
Panorama general del proyecto:
Azoria Living by COCO Development redefiere modernas oportunidades de vida e inversión en Bali.
Situado a solo 3 minutos de Nunggalan Beach, esta exclusiva comunidad de 185 apartamentos & villas combina arquitectura contemporánea, instalaciones estilo resort, y un fuerte enfoque en el bienestar y la vida deportiva.
Unidad Tipos > Precios:
Estudios ~ 28 m2 desde 81.000€
Apartamentos de 1 dormitorio ~ 40 m2 de 132.000€
Apartamentos de 2 dormitorios ~ 80 m2 de 208.00€
Apartamentos de 3 dormitorios ~ 120 m2 de 278.000€
Diseños inteligentes con acabados premium.
Tamaños de unidad flexibles disponibles (detalles bajo petición).
Plan de pago atractivo:
50% al firmar
30% después de 12 meses
20% a través de ingresos de alquiler o ganancias de reventa
Terminación: Q1 2027
Características " Instalaciones:
6 Cortes de Padel: el deporte de estilo de vida más rápido.
El gimnasio más grande de Uluwatu con equipos de última generación.
Yoga, spa y zonas de bienestar.
3 piscinas de estilo laguna con un ambiente club de playa.
Espacios de trabajo y salones comunitarios.
Café, restaurantes y estudio de podcast.
Totalmente gestionado por COCO BALINEST para la propiedad sin problemas.
Ubicación privilegiada en Uluwatu:
A solo 3 minutos de Nunggalan Beach – una de las gemas ocultas más impresionantes de Bali.
Rodeado de lugares de surf de clase mundial, clubes de playa y restaurantes.
35 minutos para el aeropuerto internacional Denpasar.
Perfecto para alquileres turísticos " vida de estilo de vida.
Aspectos destacados de las inversiones
Precio de entrada desde tan solo 81,000 € – ideal para inversores de primera vez.
Proyectados rendimientos de alquiler del 6 al 8 % anual con ocupación del 70 al 80%.
20% del precio de compra cubierto por los ingresos de alquiler.
Fuerte potencial de apreciación de capital en Uluwatu.
Totalmente gestionado – disfrutar de ingresos pasivos con cero molestias.
Conclusión:
Azoria Living es más que un hogar – es una inversión de estilo de vida con valor a largo plazo.
Ya sea que usted está buscando una escapada tropical o una propiedad de alto rendimiento, este proyecto ofrece lujo, comodidad y fuerte ROI.
¡Asegura tu unidad ahora en uno de los más buscados desarrollos turísticos de Bali!