Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali

Azoria Living – Lujo, Estilo de Vida & Inversión en Uluwatu, Bali.

Unique Wellness & Resort-Inspired Living Concept.

Panorama general del proyecto:

Azoria Living by COCO Development redefiere modernas oportunidades de vida e inversión en Bali.

Situado a solo 3 minutos de Nunggalan Beach, esta exclusiva comunidad de 185 apartamentos & villas combina arquitectura contemporánea, instalaciones estilo resort, y un fuerte enfoque en el bienestar y la vida deportiva.

Unidad Tipos > Precios:

Estudios ~ 28 m2 desde 81.000€

Apartamentos de 1 dormitorio ~ 40 m2 de 132.000€

Apartamentos de 2 dormitorios ~ 80 m2 de 208.00€

Apartamentos de 3 dormitorios ~ 120 m2 de 278.000€

Diseños inteligentes con acabados premium.

Tamaños de unidad flexibles disponibles (detalles bajo petición).

Plan de pago atractivo:

50% al firmar

30% después de 12 meses

20% a través de ingresos de alquiler o ganancias de reventa

Terminación: Q1 2027

Características " Instalaciones:

6 Cortes de Padel: el deporte de estilo de vida más rápido.

El gimnasio más grande de Uluwatu con equipos de última generación.

Yoga, spa y zonas de bienestar.

3 piscinas de estilo laguna con un ambiente club de playa.

Espacios de trabajo y salones comunitarios.

Café, restaurantes y estudio de podcast.

Totalmente gestionado por COCO BALINEST para la propiedad sin problemas.

Ubicación privilegiada en Uluwatu:

A solo 3 minutos de Nunggalan Beach – una de las gemas ocultas más impresionantes de Bali.

Rodeado de lugares de surf de clase mundial, clubes de playa y restaurantes.

35 minutos para el aeropuerto internacional Denpasar.

Perfecto para alquileres turísticos " vida de estilo de vida.

Aspectos destacados de las inversiones

Precio de entrada desde tan solo 81,000 € – ideal para inversores de primera vez.

Proyectados rendimientos de alquiler del 6 al 8 % anual con ocupación del 70 al 80%.

20% del precio de compra cubierto por los ingresos de alquiler.

Fuerte potencial de apreciación de capital en Uluwatu.

Totalmente gestionado – disfrutar de ingresos pasivos con cero molestias.

Conclusión:

Azoria Living es más que un hogar – es una inversión de estilo de vida con valor a largo plazo.

Ya sea que usted está buscando una escapada tropical o una propiedad de alto rendimiento, este proyecto ofrece lujo, comodidad y fuerte ROI.

¡Asegura tu unidad ahora en uno de los más buscados desarrollos turísticos de Bali!