Sobre la agencia

DDA Real Estate es una agencia inmobiliaria internacional especializada en los mercados UAE, Tailandia y Bali. Ayudamos a los clientes a comprar, vender e invertir provechosamente en bienes raíces extranjeros, acompañando plenamente el proceso desde la primera consulta para obtener llaves y documentos de residencia.

Fundada en 2007, DDA Real Estate ha crecido de una agencia local a un experto internacional. Hoy en día, nuestro equipo reúne a corredores experimentados, abogados, consultores financieros y especialistas en reubicación, lo que nos permite resolver cualquier solicitud llave en mano, desde elegir apartamentos a solicitar una hipoteca, abrir una cuenta bancaria y obtener un visado residente.

¿Por qué elegir DDA Inmobiliaria:

18+ años de experiencia en el mercado internacional

acceso a instalaciones y proyectos cerrados de los principales desarrolladores

soporte completo de transacción en una empresa

asistencia en la obtención de una hipoteca para extranjeros, apertura de una cuenta, registro de una empresa

soporte post-purchase: alquiler, administración de instalaciones, reventa

recomendaciones honestas y selección personal para los objetivos del cliente: inversión, reubicación, ingresos pasivos o un segundo hogar

No vendemos imágenes cuadradas — resolvemos los problemas del cliente.

DDA Real Estate selecciona un proyecto para tu estrategia: preservación de capital, beneficio, reubicación o diversificación. Realizamos la transacción antes del resultado y nos quedamos con el cliente incluso después de la compra.