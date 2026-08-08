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DDA Real Estate

Emiratos Árabes Unidos, Dubái
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2007
En la plataforma
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3 años 7 meses
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dda-realestate.com
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Sobre la agencia

DDA Real Estate es una agencia inmobiliaria internacional especializada en los mercados UAE, Tailandia y Bali. Ayudamos a los clientes a comprar, vender e invertir provechosamente en bienes raíces extranjeros, acompañando plenamente el proceso desde la primera consulta para obtener llaves y documentos de residencia.

Fundada en 2007, DDA Real Estate ha crecido de una agencia local a un experto internacional. Hoy en día, nuestro equipo reúne a corredores experimentados, abogados, consultores financieros y especialistas en reubicación, lo que nos permite resolver cualquier solicitud llave en mano, desde elegir apartamentos a solicitar una hipoteca, abrir una cuenta bancaria y obtener un visado residente.

¿Por qué elegir DDA Inmobiliaria:

  • 18+ años de experiencia en el mercado internacional
  • acceso a instalaciones y proyectos cerrados de los principales desarrolladores
  • soporte completo de transacción en una empresa
  • asistencia en la obtención de una hipoteca para extranjeros, apertura de una cuenta, registro de una empresa
  • soporte post-purchase: alquiler, administración de instalaciones, reventa
  • recomendaciones honestas y selección personal para los objetivos del cliente: inversión, reubicación, ingresos pasivos o un segundo hogar

No vendemos imágenes cuadradas — resolvemos los problemas del cliente.

DDA Real Estate selecciona un proyecto para tu estrategia: preservación de capital, beneficio, reubicación o diversificación. Realizamos la transacción antes del resultado y nos quedamos con el cliente incluso después de la compra.

Servicios

Nuestros servicios cubren toda la gama de necesidades:

  • compra y venta de apartamentos, villas, terrenos e instalaciones comerciales;
  • alquiler y gestión de bienes raíces;
  • hipotecas y programas de instalación sin %;
  • seguro, aceptación de apartamentos (envase), conexión de servicios públicos;
  • soporte legal, registro de la empresa, procesamiento de visados y documentos de herencia.

Cooperamos directamente con desarrolladores líderes, lo que nos permite ofrecer condiciones exclusivas y los mejores precios para nuevos edificios.

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