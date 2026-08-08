DDA Real Estate es una agencia inmobiliaria internacional especializada en los mercados UAE, Tailandia y Bali. Ayudamos a los clientes a comprar, vender e invertir provechosamente en bienes raíces extranjeros, acompañando plenamente el proceso desde la primera consulta para obtener llaves y documentos de residencia.
Fundada en 2007, DDA Real Estate ha crecido de una agencia local a un experto internacional. Hoy en día, nuestro equipo reúne a corredores experimentados, abogados, consultores financieros y especialistas en reubicación, lo que nos permite resolver cualquier solicitud llave en mano, desde elegir apartamentos a solicitar una hipoteca, abrir una cuenta bancaria y obtener un visado residente.
¿Por qué elegir DDA Inmobiliaria:
No vendemos imágenes cuadradas — resolvemos los problemas del cliente.
DDA Real Estate selecciona un proyecto para tu estrategia: preservación de capital, beneficio, reubicación o diversificación. Realizamos la transacción antes del resultado y nos quedamos con el cliente incluso después de la compra.
Nuestros servicios cubren toda la gama de necesidades:
Cooperamos directamente con desarrolladores líderes, lo que nos permite ofrecer condiciones exclusivas y los mejores precios para nuevos edificios.