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Villas en venta en Municipio de Zacinto, Grecia

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Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Área 3 000 m²
Número de plantas 2
Villa en Zakynthos 140 m2 – 3000 m2 solar – 3 dormitorios, 3 baños – 1/6 copropietario por €…
$154,417
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Villa 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Zacinto, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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