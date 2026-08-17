Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Municipality of Pylos and Nestor, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Número de plantas 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Pylos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Pylos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 200 m²
Número de plantas 2
Olive Garden Villas — Next Level Panorama Living Welcome to Olive Garden, a boutique proj…
$1,82M
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 10 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 1
Σ & tau; η & nu; & kappa; & comicron; & sigma; & mu; & biota; & kappa; o & Gamma; & iota; a …
$2,71M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Pylos and Nestor, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir