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Villas en venta en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

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Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 384 m²
Venta villa de 3 plantas de 384 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta d…
$885,531
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Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Área 484 m²
Se vende villa de 3 plantas de 484 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$861,917
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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