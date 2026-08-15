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Villas en venta en Municipality of Andravida and Kyllini, Grecia

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Villa en Myrsini, Grecia
Villa
Myrsini, Grecia
Dormitorios 8
Área 400 m²
Venta en construcción villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Pl…
$1,77M
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Andravida and Kyllini, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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