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Villas en venta en Municipality of Aigialeia, Grecia

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Villa en Egira, Grecia
Villa
Egira, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta d…
$776,944
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