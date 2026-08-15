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Villas en venta en Municipality of Epidaurus, Grecia

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2 propiedades total found
Villa en Nea Epidauros, Grecia
Villa
Nea Epidauros, Grecia
Dormitorios 7
Área 420 m²
Venta villa de 1 plantas de 420 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 7 dormitori…
$1,89M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 habitaciones en Municipality of Epidaurus, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Epidaurus, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Esta propiedad excepcional con una vista mágica se encuentra en la ladera de Nea Epidaurus, …
$183,100
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Epidaurus, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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