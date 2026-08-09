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Villas en venta en Municipal Unit of Ermioni, Grecia

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5 propiedades total found
Villa en Thermisia, Grecia
Villa
Thermisia, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,77M
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Villa en Thermisia, Grecia
Villa
Thermisia, Grecia
Área 147 m²
Venta villa de 2 plantas de 147 metros cuadrados en la península Peloponesa. La primera plan…
$1,02M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 720 m²
Número de plantas 2
🏡 Villa en Grecia para Golden Visa Moderna villa ecológica con vistas al mar en la presti…
$1,00M
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TekceTekce
Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 124 m²
Venta villa de 2 plantas de 124 metros cuadrados en la península Peloponesa. La primera plan…
$1,48M
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Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 348 m²
Venta en construcción villa de 348 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La …
$2,60M
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Ermioni, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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