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Villas en venta en Kalamata, Grecia

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Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 303 m²
Se vende villa de 2 plantas de 303 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,89M
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Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 296 m²
Venta villa de 2 plantas de 296 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,89M
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Villa en Artemisia, Grecia
Villa
Artemisia, Grecia
Dormitorios 4
Área 484 m²
Venta villa de 3 plantas de 484 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$2,13M
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Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 390 m²
Se vende villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Corfú. El semi-sótano cons…
$3,66M
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Parámetros de las propiedades en Kalamata, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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