Complejo residencial Mira Verde

Desarrollador: Mira Development
Proyecto: Mira Verde
Ubicación: Tabakhmela-Shavnabada Road
Apartamento Tipos & Precios
• Estudio: 37.96 m2 Silencio desde $175,000 Silencio desde $4,610 por m2
• 2 dormitorios: 74,91 m2 Silencio desde $295,100 Silencio desde $3,939 por m2
• 3 dormitorios: 107,81 m2 Silencio desde $555,968 Silencio desde $5,157 por m2
Tamaños del apartamento: 37.96 – 1.500 m2
Panorama general del proyecto
• Número de edificios: 20
• Pisos: 2–5
• Tecnología de la construcción: marco monolítico
• Aparcamiento: Aparcamiento sobre el terreno
• Números catastrales: 81.03.16.025, 81.03.16.026
• Ascensor: Sí.
• Seguridad: vigilancia de vídeo 24/7, personal de seguridad, conserjería
• Estado: Completado, completo
Infraestructura y Servicios • Vistas panorámicas a la ciudad • Kindergarten • Universidad AI • Centros comerciales • Espacios de oficina • Escuela europea • Centro de bienestar • Restaurantes y cafés • Campo de golf de 18 hoyos • Hotel • Centro médico