Complejo residencial Mira Verde

Desarrollador: Mira Development

Proyecto: Mira Verde

Ubicación: Tabakhmela-Shavnabada Road

Apartamento Tipos & Precios

• Estudio: 37.96 m2 Silencio desde $175,000 Silencio desde $4,610 por m2

• 2 dormitorios: 74,91 m2 Silencio desde $295,100 Silencio desde $3,939 por m2

• 3 dormitorios: 107,81 m2 Silencio desde $555,968 Silencio desde $5,157 por m2

Tamaños del apartamento: 37.96 – 1.500 m2

Panorama general del proyecto

• Número de edificios: 20

• Pisos: 2–5

• Tecnología de la construcción: marco monolítico

• Aparcamiento: Aparcamiento sobre el terreno

• Números catastrales: 81.03.16.025, 81.03.16.026

• Ascensor: Sí.

• Seguridad: vigilancia de vídeo 24/7, personal de seguridad, conserjería

• Estado: Completado, completo

Infraestructura y Servicios • Vistas panorámicas a la ciudad • Kindergarten • Universidad AI • Centros comerciales • Espacios de oficina • Escuela europea • Centro de bienestar • Restaurantes y cafés • Campo de golf de 18 hoyos • Hotel • Centro médico