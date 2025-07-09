  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo White Square Kutaisi

Piso en edificio nuevo White Square Kutaisi

Kutaisi, Georgia
de
$30,000
;
3
ID: 20913
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/11/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Imericia
  • Ciudad
    Kutaisi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Sobre el complejo

About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it appealing for potential homeowners or investors. Additionally, the northern side of the project offers a scenic view of Bagrati Temple. Will Finish: December 2026 Address: Kutaisi, Lado Asatiani Street 96

Kutaisi, Georgia
