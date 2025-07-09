Complejo residencial Riversajd Rezidens

Residencias Riverside – vida junto al agua. Verificado por EMAAR.

En uno de los paseos marítimos más prestigiosos de Tbilisi nace un nuevo estándar de lujo urbano: Riverside Residences, un complejo residencial del desarrollador mundialmente reconocido EMAAR.

Aquí, la arquitectura, la naturaleza y el ritmo de la ciudad se funden en un espacio armonioso para vivir e invertir. Vistas panorámicas al río, paseos, luz y aire forman parte de su comodidad diaria.

El complejo ofrece apartamentos de lujo de una habitación, totalmente renovados en la entrega, donde cada detalle está pensado para un estilo de vida moderno.

Los precios oscilan entre $115,000 y $145,000, haciendo del proyecto una de las ofertas más atractivas en el segmento premium de Tbilisi. Plan de instalación conveniente de EMAAR

10% - reserva (preventa, enero 2026)

10% — al firmar un contrato (diciembre 2026)

10% - junio 2027

10% - diciembre 2027

60% sobre la entrega de bienes (julio 2029)

La terminación de la construcción está programada para el verano 2029 — usted recibe una propiedad terminada y renovada de un desarrollador de renombre mundial.