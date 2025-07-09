Complejo residencial Riversajd Rezidens

  1. Realting.com
Tiflis, Georgia
de
$115,000
de
$3,000/m²
;
TOP TOP
5
ID: 33221
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/1/26

Localización

  País
    Georgia
  Ciudad
    Tiflis
  Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase Premium
  Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  Número de plantas
    Número de plantas
    10

Sobre el complejo

Residencias Riverside – vida junto al agua. Verificado por EMAAR.

En uno de los paseos marítimos más prestigiosos de Tbilisi nace un nuevo estándar de lujo urbano: Riverside Residences, un complejo residencial del desarrollador mundialmente reconocido EMAAR.

Aquí, la arquitectura, la naturaleza y el ritmo de la ciudad se funden en un espacio armonioso para vivir e invertir. Vistas panorámicas al río, paseos, luz y aire forman parte de su comodidad diaria.
El complejo ofrece apartamentos de lujo de una habitación, totalmente renovados en la entrega, donde cada detalle está pensado para un estilo de vida moderno.
Los precios oscilan entre $115,000 y $145,000, haciendo del proyecto una de las ofertas más atractivas en el segmento premium de Tbilisi. Plan de instalación conveniente de EMAAR
10% - reserva (preventa, enero 2026)
10% — al firmar un contrato (diciembre 2026)
10% - junio 2027
10% - diciembre 2027
60% sobre la entrega de bienes (julio 2029)
La terminación de la construcción está programada para el verano 2029 — usted recibe una propiedad terminada y renovada de un desarrollador de renombre mundial.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
