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Complejo residencial Grand Avenue By Archi

Tiflis, Georgia
de
$66,000
VAT
de
$1,600/m²
;
4
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ID: 35066
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Tsotne Dadiani Street
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 200 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029

Sobre el complejo

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Experiencia Premium Living en Grand Avenue
Descubre Grand Avenida por Archi, un moderno complejo residencial en la calle Dadiani, a pocos pasos de la estación de metro Nadzaladzevi y cerca del estadio Dinamo. Disfrute de la mezcla perfecta de comodidad de la ciudad y comodidad serena.

Diseño reflexivo y materiales de calidad
Construido con materiales ecológicos y eficientes en energía, incluyendo bloques alemanes YTONG que mantienen su hogar cálido y reducen los costes de utilidad. Elegantes paneles de aluminio, paredes en yeso y baldosas de alta calidad crean un aspecto refinado y duradero.

Estilo de vida todo en uno
Relájese y disfrute de toda una gama de comodidades: piscina al aire libre, sala de estar, cine, salas de conferencias, zona infantil cubierta, aparcamiento multinivel y un centro de fitness totalmente equipado – todo lo que necesita a pocos pasos de su puerta.

Comfort Meets Investment
Con diversos diseños de apartamentos, diseño sofisticado y construcción premium, Grand Avenue ofrece un hogar armonioso y una opción inteligente de inversión.

Terminación
Se espera que el proyecto esté listo para el 2029 de julio.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
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