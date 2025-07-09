Complejo residencial Grand Avenue By Archi

Experiencia Premium Living en Grand Avenue

Descubre Grand Avenida por Archi, un moderno complejo residencial en la calle Dadiani, a pocos pasos de la estación de metro Nadzaladzevi y cerca del estadio Dinamo. Disfrute de la mezcla perfecta de comodidad de la ciudad y comodidad serena.

Diseño reflexivo y materiales de calidad

Construido con materiales ecológicos y eficientes en energía, incluyendo bloques alemanes YTONG que mantienen su hogar cálido y reducen los costes de utilidad. Elegantes paneles de aluminio, paredes en yeso y baldosas de alta calidad crean un aspecto refinado y duradero.

Estilo de vida todo en uno

Relájese y disfrute de toda una gama de comodidades: piscina al aire libre, sala de estar, cine, salas de conferencias, zona infantil cubierta, aparcamiento multinivel y un centro de fitness totalmente equipado – todo lo que necesita a pocos pasos de su puerta.

Comfort Meets Investment

Con diversos diseños de apartamentos, diseño sofisticado y construcción premium, Grand Avenue ofrece un hogar armonioso y una opción inteligente de inversión.

Terminación

Se espera que el proyecto esté listo para el 2029 de julio.